Die Sympathien bei Love Island beginnen zu bröckeln! Gerade erst lösten sich die Insel-Liebschaften sowohl bei Tobias Wegener und Natascha Beil als auch bei Yanik Strunkey und Janina Celine Jahn in mallorquinischer Luft auf. Aber: Wer in der Villa solo ist, dem droht das Show-Aus. Also ran an den trainierten Männer-Speck, dachte sich wohl Neu-Single Janina. Ihr nächstes Objekt der Begierde ist Tobi. Eine Auswahl, die Tascha in Folge 13 alles andere als locker nimmt!

Schon in der sonntäglichen "Love Island"-Folge fühlte sich Janina beim Körperkontakt mit dem Muskelmann besonders wohl. Das scheint sich auch am Montagabend fortzusetzen und Natascha gründlich in Rage zu bringen. Sie stellt die Hamburgerin zur Rede: "Was soll das jetzt? Bei mir kommt es so rüber, als ob du versuchst, dich an Tobi ranzumachen, damit du nicht rausfliegst, weil mit Yanik nichts mehr ist."

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist sich trotz intimer Matratzen-Gespräche mit dem Maler und Lackierer keiner Schuld bewusst. "Es ist mir tatsächlich sch**ßegal, wie das hier jeder sieht", macht Janina ihrer vermeintlichen Konkurrentin deutlich. Findet ihr es gerechtfertigt, dass Natascha Janinas Kontakt zu Tobi kritisiert? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge am Montag, den 24. September, ab 22:15 Uhr bei RTL II.

RTL II / "Love Island" Natascha Beil und Janina Celine Jahn, "Love Island"-Kandidatinnen

RTL II / "Love Island" "Love Island"-Stars Tobias Wegener und Janina Celine Jahn

Love Island, RTL II Tobias Wegener und Natascha Beil in der zwölften "Love Island"-Folge

