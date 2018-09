Bringt dieser Neuzugang Love Island-Beauty Julia zum Weinen? In der vergangenen Folge des feuchtfröhlichen Datingformats mischten zwei neue Islander die aktuelle Villenbelegschaft ordentlich auf: Mit Modeberater Babak Cheraghpour kam endlich wieder ein Kerl für die Single-Ladys und mit Model Joana eine Augenweide für die Herren der Schöpfung ins Rennen. Letztere durfte sich nach dem ersten Kennenlernen direkt einen Boy fürs Einzeldate über Nacht aussuchen – und entschied sich für den attraktiven Lockenschopf Victor Seitz!

Schon im ersten Gespräch mit dem Spanier stellte Joana klar: "Du gefällst mir am meisten!" Victor nahm dieses Kompliment ganz geschmeichelt an. So war es auch nicht verwunderlich, dass sich die 22-Jährige für ihre Nacht in der Privat-Suite den Schmusesänger auswählte. Doch was sagt eigentlich Noch-Partnerin Julia dazu? Ein Trailer für die kommende Ausgabe zeigte schon: Erst zuckte sie nur gelassen mit den Schultern, doch in einer weiteren Szene brach sie in bitterliche Tränen aus, als sie sich in ihr Bett setzte. Ob sie das salzige Augenwasser wohl wirklich wegen des Dates vergießt?

In den letzten Tagen hatte Julia aber auch keine wirklichen Anstalten gemacht, dass aus ihr und Victor mehr wird. Die brünette Beauty hatte ihn stets wie einen Kumpel behandelt. Intimitäten? Völlig ausgeschlossen bei den beiden. Vielleicht klappt es für den 20-Jährigen ja mit Frischfleisch Joana.

Neue Folge von „Love Island“ heute Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

RTL II / Magdalena Possert Joana und Victor, "Love Island"-Kandidaten 2018

RTL II / Magdalena Possert Julia, "Love Island"-Teilnehmerin

RTL II, Love Island Victor Seitz an der Gitarre, "Love Island" 2018

