Eva Longorias (43) Ehrgeiz zahlt sich offenbar aus! Ende Juni brachte die Schauspielerin ihr erstes Kind zur Welt – seitdem ist die Serienikone völlig vernarrt in ihren Sohn Santiago. Ihren straffen Trainingsplan lässt die Desperate Housewives-Darstellerin aber auch als Neumama nicht schleifen: Paparazzi-Aufnahmen zeigten kürzlich, dass Eva jetzt einfach gemeinsam mit ihrem Spross sportelt. Mit sichtbarem Erfolg: In Paris flasht die 43-Jährige die anwesenden Fotografen nun mit ihrem frisch erschlankten After-Baby-Body!

Gemeinsam mit ihrer Mutter war Eva am Montag in der französischen Hauptstadt unterwegs. Für ihren Spaziergang wählte die TV-Beauty ein schwarzes Kleid. Mit einem breiten Taillengürtel betonte sie gekonnt, wie schlank ihre Körpermitte so kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes bereits wieder geworden ist. Ein beachtlicher Work-out-Erfolg, immerhin trug die Schauspielerin in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft eine ordentliche Babykugel vor sich her.

Nach ihrer ersten Schwangerschaft kehrte bei Evas der Alltag relativ zügig wieder ein: So kam sie nur wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes wieder zurück ans Serienset. Damit die TV-Produzentin trotzdem nicht auf kostbare Zeit mit ihrem Knirps verzichten muss, nahm sie Santiago einfach mit hinter die Kulissen.

Instagram / evalongoria Eva Longoria mit ihrem Söhnchen Santiago

Splash News José Antonio Bastón und Eva Longoria, Juni 2018

Instagram / evalongoria Eva Longoria und ihr Sohn Santiago

