Für Daniela Katzenberger (31) gibt's keinen Grund zur Sorge! Lucas Cordalis (51) kämpfte in den vergangenen Wochen in der TV-Show Global Gladiators – und das nur zu gerne an der Seite von Miriam Höller (31). Schnell fiel den Zuschauern auf: Etwas flirty Spannungen lagen ganz klar in der Luft. Grund zur Eifersucht für die Katze? Wohl kaum! In einem Interview machte sie bereits deutlich, ihrem Mann voll und ganz zu vertrauen. Und dass Lucas ihr gegenüber auch anscheinend nichts zu verbergen hat, demonstriert nun Danielas neueste Aufnahme auf ihrem Social-Media-Profil!

In ihrer Instagram-Story teilte die Kultblondine einen Clip, der in ihren Augen den Treue-Beweis schlechthin abbildet. Dani filmte den leeren Platz vor sich – auf dem wohl vorher ihr Liebster saß. Auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches liegt nicht nur eine Zeitung, sondern direkt darauf und gut sichtbar auch ein Smartphone. Dazu schrieb Dani: "Mein Mann lässt sein Handy auf dem Tisch liegen, wenn er kurz weggeht... Mit dem Display nach oben. (Ihr wisst, auf was ich anspiele, also alles gut.)"

Fans dürfte bei dieser Bildunterschrift tatsächlich ein Lichtlein aufgehen! Im Gespräch mit Bild hatte Dani kürzlich erklärt, wo ihre Toleranz gegenüber Flirts mit anderen Frauen aufhöre: "Die Grenze liegt da, wo man seinen Partner beginnt zu belügen, zu hintergehen und zu betrügen. Wenn Lucas sein Handy mit aufs Klo nehmen würde oder das Display sofort umdreht, wenn ich in der Nähe bin, müsste ich mir vielleicht Sorgen machen." Also: Solange Lucas' Handybildschirm für die 31-Jährige erkennbar ist, ist im Hause Katzenberger-Cordalis alles in bester Ordnung!

WENN.com Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf der Remus Lifestyle Night

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Screenshot aus Daniela Katzenbergers Insta-Story

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger beim Yoga am Pool

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de