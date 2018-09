So richtig kann Joey Heindle (25) das diesjährige Oktoberfest nicht genießen! In den vergangenen Jahren spazierte der ehemalige DSDS-Kandidat gemeinsam mit seiner Partnerin Justine Dippl über die Wiesn, doch mittlerweile geht das Paar getrennte Wege: Vor einigen Wochen gab der Sänger bekannt, dass seine Ehe gescheitert ist. Als Single könnte der 25-Jährige auf dem bayerischen Volksfest nun also Vollgas geben. Danach steht dem Sänger allerdings überhaupt nicht der Sinn!

In einem RTL-Interview gibt Joey ganz offen zu, dass das diesjährige Oktoberfest für ihn eine ganz besondere Erfahrung ist. Er habe sich noch nicht so richtig an ein Leben ohne Partnerin gewöhnt. Auf die Suche nach einer neuen Freundin wolle er sich trotzdem nicht begeben. Dafür habe er noch zu sehr an dem Liebes-Aus mit Justine zu knabbern: "Die Zeit bringt irgendwann eine Heilung, aber man kann so etwas nicht einfach vergessen. Das Herz tut immer noch weh”, schildert er seine aktuelle Gefühlslage.

Seit 2014 waren Joey und Justine ein Paar und traten im vergangenen Jahr sogar vor den Traualtar. 15 Monate nach ihrem Jawort gestanden sich die beiden jedoch ein, dass ihre Ehe nicht funktioniert. Zu den konkreten Trennungsgründen möchte sich der Global Gladiators-Kandidat nach wie vor nicht äußern.

