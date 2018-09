Riesenschock für alle Fans von Lil Xan (22)! Anfang September machten der Rapper und seine Ex-Freundin Noah Cyrus (18) etliche Schlagzeilen mit ihrer dramatischen Trennung. Die jüngere Schwester von Sängerin Miley Cyrus (25) behauptete, dass er sie betrogen habe – doch diesen Vorwurf gab der Musiker zurück! Nun ereignete sich ein weiteres Drama um den 18-Jährigen: Lil Xan musste jetzt ins Krankenhaus!

Via Instagram-Story postete der Tattoo-Liebhaber einen Schnappschuss aus dem Rettungswagen – er verriet aber nicht sofort, was passiert war und seine Follower gerieten daraufhin in Panik: "Hattest du jetzt etwa auch eine Überdosis?", kommentierte ein verunsicherter User das letzte Bild des Mumble-Rappers. Wenig später stellte Lil Xan jedoch klar, dass ihm nichts allzu Schlimmes passiert sei: "Mir geht es gut [...] Ich hatte nur zu viele heiße Cheetos, die sich in meinen Magen gebrannt haben", beruhigte er seine Community. "Keine Drogen, nur zu viele Chips".

Die anfängliche Sorge von Lil Xans Fans beruhte den Kommentaren nach auch auf dem plötzlichen Tod von Mac (✝26) Miller – der Ex-Freund von Ariana Grande (25) verstarb vor einigen Wochen nach einer vermeintlichen Überdosis an einem Herzstillstand.

Getty Images Noah Cyrus mit ihrem Freund Lil Xan bei den VMAs 2018

Instagram / xanxiety Musiker Lil Xan, September 2018

Getty Images Rapper Lil Xan, August 2018

