Am 15. November ist es endlich so weit! Dann kommt in Deutschland "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen", der zweite Teil der Reihe um Zauberer Newt Scamander (Eddie Redmayne, 36), in die Kinos. Jetzt wurde ein zweiter Trailer veröffentlicht, der wieder einige neue Szenen zeigt. Dabei wird vor allem klar: Mit Johnny Depp (55) in der Rolle des Bösewichts Grindelwald wird es richtig gruselig. Diesem magischen Spektakel können sich wohl nicht einmal Muggel entziehen!

Warner Bros. DE Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de