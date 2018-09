Diese beiden wollen es wirklich wissen! Erst vor ein paar Monaten fanden die verschmähten Ex-Kuppelshow-Kandidaten Johannes Haller (30) und Yeliz Koc (24) zueinander. Seit ihrem Paar-Outing gibt es den ehemaligen Bachelorette-Star und die schlagfertige Ex-Bachelor-Beauty nur noch zu zweit. Nach einigen Trips und Projekten visieren die beiden jetzt zusammen ein weiteres Ziel an: Sie wollen in ihre erste gemeinsame Wohnung ziehen!

Diese News verkündet der Sonnyboy in seinem neuen Upload auf Instagram: "Im Moment schauen wir so viele Wohnungen an. [...] Wir sind immer noch nicht ganz sicher, was das Beste für uns ist. Großstadt oder doch auf dem Land", ist Johannes hin- und hergerissen. Zur Auswahl stehen unter anderem München, Köln, aber ebenso kleinere Städte, wie zum Beispiel seine Heimat Ravensburg.

Eine Zeile deutet aber an, dass einige Objekte es bereits in die engere Auswahl geschafft haben: "Vielleicht sind wir schon fündig geworden", zwinkert der Ex-Promi Big Brother-Teilnehmer. Bleibt abzuwarten, ob der Tapetenwechsel nicht eventuell doch früher kommt, als erwartet!

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, TV-Star

Instagram / johannes_haller Yeliz Koc und Johannes Haller auf dem Oktoberfest

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc auf den Malediven

