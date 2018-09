Schlag den Henssler ist nun ganz offiziell Geschichte! Schon lange wurde befürchtet, dass die Quotenpleite der Serie das Ende des Formats bedeuten könnte. Am Dienstag gab Steffen Henssler (45) seinen Ausstieg aus der Gameshow dann tatsächlich bekannt. In seinem Statement war sich der TV-Koch sicher, dass ihn die Zuschauer nicht in dem Format sehen wollten – und damit hatte er recht: Die Promiflash-Leser sind von dem Show-Aus alles andere als enttäuscht!

In einer Umfrage ließen 3.688 User (Stand: 25.09.18, 22:25 Uhr) ihre Meinung zu der Programmabsetzung da. Davon waren lediglich 18,1 Prozent (592 Stimmen) von den Neuigkeiten schockiert. Ihnen habe die Show mit Henssler als Protagonist immer sehr zugesagt. Mit stolzen 83,9 Prozent (3.096 Stimmen) überwog allerdings die Meinung der großen Mehrheit: Sie waren nie von den Performances des TV-Stars überzeugt. Steffen habe einfach nicht die Erwartungen, die Stefan Raab (51) einst mit seiner Sendung Schlag den Raab aufgestellt hatte, erfüllen können.

Für den Fernsehstar sei sein Rücktritt allerdings keine große Sache. Steffen gab in dem Bild-Interview bekannt: Er bereue den Versuch, das Serienkonzept am Laufen halten zu wollen, keinesfalls und freue sich jetzt darauf, neue Abenteuer anzutreten.

