Sich wie eine Prinzessin fühlen und das ohne Prinz Harry (34) an seiner Seite? Das ist für die Royal-Fans jetzt erneut möglich! Im November 2017 hatten der Sohn von Prinz Charles (69) und seine Auserwählte Meghan (37) ihre Verlobung bekannt gegeben. Für die Frage aller Fragen hatte Harry den Ring für seine Herzdame selbst designed. Nun bietet der Buckingham Palace höchstpersönlich Kopien des Schmuckstücks zum Verkauf an!

Im offiziellen Onlineshop des Königshauses können begeisterte Meghan-Anhänger die Nachbildung erwerben: "Das Design der neuen Statement-Serie ist inspiriert von dem Verlobungsring von Meghan Markle." Das silberne Accessoire ist mit drei glitzernden Steinen besetzt – und ein echtes Schnäppchen! Während das Original der ehemaligen Schauspielerin fast 140.000 Euro gekostet haben soll, können Schmuckliebhaber die Kopie für umgerechnet rund 34 Euro kaufen. Die dazu passenden Ohrringe und die Kette findet man ebenfalls auf der Website.

Das ist nicht das erste Duplikat von Meghans royalem Fingerschmuck. Bereits kurz vor ihrer Hochzeit am 19. Mai bot ein britisches Verkaufshaus einen Ring unter dem Namen "The Meghan Sparkle" für gerade einmal 17 Euro an. Vor wenigen Wochen hat der Juwelier Clogau nachgezogen – allerdings müssen Kaufwillige für diesen Klunker rund 258 Euro hinblättern.

Chris Jackson/Getty Images Meghan Markles Verlobungsring

Getty Images Herzogin Meghan bei der Royal Academy of Arts in London

Splash News/Argos Die Replik des englischen Verkaufshauses von Herzogin Meghans Verlobungsring

