Sein Verschwinden ist noch immer ein großer Schock: Am 9. September soll Daniel Küblböck (33) von einem Kreuzfahrtschiff gesprungen sein. Die letzten Tage des einstigen DSDS-Stars an Bord der AIDA sind jedoch bis heute ein Mysterium. Der Musiker, der angeblich als Frau leben wollte, soll mentale Probleme gehabt haben. Einen trifft das nicht unerwartet: Joey Heindle (25) habe gemerkt, dass Daniel viele Dinge belastet haben!

In einem Interview mit Bunte.de erzählte der Sänger, wie er auf die tragische Nachricht von Daniels Verschwinden reagiert hat: "Es war sehr schlimm, das zu hören. Denn ich habe tatsächlich 2014 mit Daniel Küblböck bei Ralph Siegel im Studio gesessen und einen Song aufgenommen." Bei der gemeinsamen Arbeit für ein Eurovision Song Contest-Lied habe er seinen Musikerkollegen gut kennengelernt. "Ich bin auch einen Tag vorher mit ihm feiern gegangen. Ich persönlich habe ihn schon so kennengelernt, er hatte mit einigen Dingen zu kämpfen, so wie ich ihn kennengelernt habe", erinnerte sich der Ex-Dschungelcamp-König. Er habe bis zum Schluss gehofft, dass die Suchtrupps Daniel noch finden würden.

In den vergangenen Wochen haben sich immer mehr prominente Bekannte zu dem Drama zu Wort gemeldet. Zuletzt erhob Daniels gute Freundin Olivia Jones (48) schwere Vorwürfe gegen die behandelnden Mediziner. Die Reeperbahn-Größe warf ihnen vor, den Unternehmer mit den Medikamenten für seine Hormontherapie alleine gelassen zu haben: "Die Ärzte haben Daniel auf dem Gewissen!"

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Patrick Hoffmann/WENN.com Joey Heindle beim "Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!"-Finale

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Küblböck, DSDS-Star der ersten Staffel

Public Address/Actionpress Daniel Küblböck und Olivia Jones



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de