Ist es dieses Wochenende wirklich so weit? Schon im April dieses Jahres machten Gerüchte die Runde, Gwyneth Paltrow (46) habe ihrem Liebsten Brad Falchuk (47) still und heimlich das Jawort gegeben. Bestätigt wurde die vermeintliche Heirat allerdings bis heute nicht – und auch von rührseligen Statements und romantischen Schnappschüssen der angeblichen Trauung fehlt jede Spur. Nun wollen amerikanische Quellen das tatsächliche Hochzeitsdatum erfahren haben: Bereits in wenigen Stunden soll Gwyneth unter die Haube kommen!

Wie unter anderem das Magazin People verriet, sollen für die 46-Jährige und den Filmproduzenten am Samstag die Hochzeitsglocken läuten. Zu ihrem Geburtstag am Donnerstag habe man die Hollywood-Schönheit nämlich beim Shoppen erwischt: Wie ein Insider erzählte, soll sich Gwyneth kurz vor ihrem großen Tag in dem bekannten Dessousgeschäft Journelle in New York für die Hochzeitsnacht umgesehen haben. Laut E! News finde die Zeremonie in den Hamptons statt, wo Familie Paltrow Berichten zufolge ein großes Anwesen besitze. Die baldigen Eheleute haben für die Feierlichkeiten angeblich sogar den Hashtag #TheFaltrows kreiert und wollen die Hochzeitsgesellschaft das gesamte Wochenende über mit Cocktailpartys und Golf-Sessions verwöhnen.

Apropos Hochzeitsgesellschaft: Die potenzielle Gästeliste kann sich wirklich sehen lassen! Neben erstklassigen Promis wie Cameron Diaz (46), Robert Downey Junior (53) und Reese Witherspoon (42) sei auch ihr Ex-Mann Chris Martin (41) eingeladen. Bereits im Frühjahr haben die Turteltauben eine große Verlobungssause mit zahlreichen berühmten Freunden geschmissen. Außenstehende haben diese Party sogar schon für die echte Hochzeit gehalten!

Gwyneth Paltrow/Instagram Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow in Los Angeles

Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow am Valentinstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de