Herrlich entspannt plaudert Sila Sahin (32) mit ihren Fans über ihren After-Baby-Body. Erst vor wenigen Wochen wird die Schauspielerin zum ersten Mal Mama – seitdem genießt sie die Zeit mit ihrem Sohnemann Elija in vollen Zügen. 17 Kilo nahm die frischgebackene Mama während der vergangenen Monate zu – stören tut sie das allerdings so gar nicht. Im Gegenteil: Für Sila ist das ganz normal.

"Ich finde, man darf sich generell nicht so viel Druck machen", stellt die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story klar und spricht damit wohl so einigen Müttern aus der Seele: "Es ist ganz natürlich, dass man während der Schwangerschaft zunimmt und dass es eben auch manchmal dauert, bis man diese Kilos, die man neun Monate angesammelt hat, wieder los wird." Während der Schwangerschaft hat Sila vor allem eine süße Sünde für sich entdeckt: Sie bekam einfach nicht genug von Eis!

Schon vor einigen Tagen lieferte der Ex-GZSZ-Star mit einem Post ein superehrliches Body-Update. Das Foto auf ihrem Profil zeigt: Zwei Monate nach der Geburt zeichnet sich bei Sila noch ein deutlicher Bauch ab. Dazu schrieb die Brünette: "Ich sehe immer noch so aus wie im fünften Monat, oder? Es ist mir schnuppe, denn ich habe in diesem Bäuchlein das schönste Geschenk der Welt getragen."

