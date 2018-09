Was für eine verrückte Offenbarung! Chrissy Teigen (32) ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Was für den Großteil der Superstars absolute Tabu-Themen sind, bespricht das Topmodel nur zu gern öffentlich. So machte Chrissy auch nie ein Geheimnis daraus, für ihre beiden Kinder mit John Legend (39), Luna (2) und Miles, auf künstliche Befruchtung zurückgegriffen zu haben. Jetzt offenbarte die sympathische Zweifachmama: Ihre beiden Kids wurden sogar im selben Reagenzglas erzeugt!

Eigentlich haben Luna und Miles ganze zwei Jahre Altersunterschied – der Grundstein ihrer Existenz wurde aber tatsächlich am selben Tag gelegt! In einem Interview mit People erklärte Chrissy: "Miles wurde eigentlich zur gleichen Zeit wie Luna erzeugt. Sie haben sich die gleiche kleine Petrischale geteilt. Es ist verrückt!" Tatsächlich hätten Chrissy und John auch noch weitere Embryos eingefroren, die sie dann einsetzen lassen könnten, wenn die Zeit dafür reif ist.

Dass Chrissy bisher nicht auf natürliche Weise schwanger werden konnte, störe sie nicht, auch wenn sie es grundsätzlich großartig finden würde. Sie sehe jedoch auch positive Aspekte an der bisherigen Situation: "Es ist völlig in Ordnung, dass es nicht passiert, weil ich in einer Position war, wo wir das Timing und die Planung selbst bestimmen konnten. Sonst würde es Chaos geben – aber ich liebe auch Chaos!"

