Wie spontan geht es am Set von Das Supertalent wirklich zu? Seit 2007 begeistert die Castingshow das Fernsehpublikum regelmäßig mit den ausgefallensten Talenten der unterschiedlichsten Bereiche. Ob Musiker, Artisten oder tierische Stars: Sowohl die Zuschauer als auch die Jury wissen nie, was sie auf der Bühne erwartet. Oder wird die Expertengruppe rund um Dieter Bohlen (64) bereits vor den Aufnahmen über die Kandidaten informiert? Promiflash hakt bei dem Jurychef höchstpersönlich nach!

Seit Mitte September flimmert die zwölfte Staffel von "Das Supertalent" über die Fernsehbildschirme. Dieter verrät im Promiflash-Interview, dass ihm das Format auch nach all den Jahren nicht langweilig wird. Und das hat einen ganz bestimmten Grund: "Da ist alles spontan. Die Zuschauer fragen mich immer, ob wir die Leute kennen, die auftreten. Aber so ist es nicht! Ich schwöre, ich habe noch nie vorher einen Künstler gesehen! Da gibt es keine Proben – nichts", berichtet der Poptitan.

Ausschlaggebend für den Spaß während der Dreharbeiten sei außerdem die Zusammensetzung der Jury. In diesem Jahr sitzen Bruce Darnell (61) und Sylvie Meis (40) neben Dieter an den Buzzern. Eine Konstellation, die der 64-Jährige in vollen Zügen genießt: "Ich hatte noch nie so eine harmonische Jury wie die. Bruce ist mein Bruder, den liebe ich! Für den würde ich alles machen! Und Sylvie dazu: Wir verstehen uns mega", schwärmt er von seinen Kollegen.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, Sylvie Meis und Bruce Darnell bei der ersten Folge von "Das Supertalent"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen, "Das Supertalent"-Jury 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de