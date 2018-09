O'zapft is! Endlich ist es wieder so weit – die muntere Feierei rund um das Oktoberfest läuft auf Hochtouren. Das lassen sich die Stars und Sternchen natürlich nicht entgehen! Manche von ihnen, so wie Kultblondine Daniela Katzenberger (31), Germany's next Topmodel-Gewinnerin Barbara Meier (32) und Influencerin Cathy Hummels (30) sind sogar jedes Jahr mit von der Partie. Doch es gibt tatsächlich auch einige Wiesn-Muffel unter den deutschen Promis: so wie Sophia Thomalla (28)!

"Ich bin gar kein Oktoberfest-Fan", verriet Sophia nun Promiflash. Trotzdem statte sie dem größten Volksfest der Welt aber gelegentlich einen Besuch ab: "Ich nutze die Gunst, um einen schönen Abend mit Freunden zu haben", berichtete das Model weiter. Sie genieße es sehr, in so einer großen Runde zu feiern.

Doch trägt die Beauty dabei trotzdem traditionelle Trachtenkleidung? "Ein Dirndl-Verfechter bin ich jetzt nicht", erklärte Sophia. Sie trage meistens einfach eine Lederhose und ein schwarzes T-Shirt. Hättet ihr gedacht, dass die Tattoo-Liebhaberin keine große Anhängerin der beliebten Feierlichkeiten ist? Stimmt ab!

