Chethrin Schulzes (26) Flirtkurs kam nicht nur bei Daniel Völz (33) mäßig gut an! Bereits vor Promi Big Brother wurden Stimmen laut, die behaupteten, dass zwischen der Love Island-Bekanntheit und dem Ex-Bachelor etwas laufen soll. Die beiden beteuern allerdings bis heute, sich vorher nicht gekannt zu haben. Im TV-Container hatte es dann aber tatsächlich gefunkt – zumindest von Chethrins Seite aus. Immer wieder suchte sie den Körperkontakt zum Immobilienmakler, versuchte ihn sogar zu küssen – ohne Erfolg. Robert Lascivo (23), Ex-Affäre und ehemals guter Freund von der Blondine, freuten diese Körbe sogar – jedoch nicht aus Eifersucht!

Im Promiflash-Interview verriet Robert, warum es wohl gut für Chethrin war, dass sie nicht direkt bei Daniel landen konnten. Ihm wurden die offensichtlichen Balzversuche seiner Bekannten nämlich einfach zu viel: "Ich war erstaunt, als ich gesehen habe, dass Daniel sie nicht umarmen wollte. Ich hab mich aber auch ein bisschen gefreut, weil sie das auch so ein bisschen wieder gedämpft hat!" Es habe ihr gezeigt, dass sie mit solchen Aktionen vorsichtiger sein und einen Gang zurückschalten sollte. Chethrins Verhalten sei für Robert nämlich nur schwer erträglich gewesen: "Das war davor schon wirklich too much, was sie da gemacht hat."

Während der Show schienen die Annäherungsversuche tatsächlich nur bedingt Früchte zu tragen. Allerdings verrieten die beiden Kuppelshow-Stars im Anschluss, dass sie auf jeden Fall gewillt seien, sich nach der Sendung noch besser kennenzulernen.

Instagram / rlascivo Robert Lascivo

Schürmann, Sascha / ActionPress Chethrin Schulze und Daniel Völz bei "Promi Big Brother"

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Chethrin Schulze und Umut Kekilli beim Oktoberfest in München

