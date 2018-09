Was für eine wunderschöne werdende Mutter! Erst im Juni hatte Hilary Duff (31) die Bombe platzen lassen: Sie und ihr On-Off-Freund Matthew Komas erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Seitdem verzaubert die Schauspielerin ihre Fans immer wieder mit Schnappschüssen von sich. Jetzt wurde Hilary in Los Angeles gesichtet und beweist mal wieder: Sie weiß genau, wie sie ihren kugelrunden Babybauch perfekt in Szene setzen kann!

Beim gemütlichen Schlendern und Shoppen in den Straßen von Los Angeles wurde die Sängerin am Dienstag von Paparazzi entdeckt. In ihrem roten Maxikleid mit Vogel- und Blumenprint machte Hilary eine super Figur. Aber nicht nur ihre Körpermitte sticht auf den Aufnahmen ins Auge: Das Dress schmeichelte zudem auch noch ihrem De­kolle­té. Ihr sommerliches Outfit rundete die Mutter eines kleinen Sohnes mit einem natürlichen Make-up, leichten Beachwaves und einem strahlenden Lächeln ab.

Während es Hilary und Matthew kaum noch erwarten können, ihre kleine Prinzessin endlich im Arm zu halten, war ein Familienmitglied über den Zuwachs anfangs nicht so erfreut. Söhnchen Luca (6) wollte kein großer Bruder sein, wie sie im Interview mit AOL verriet. "Er sagte nur: 'Wieso?' – immerhin waren wir sechs Jahre nur zu zweit", erklärte Hilary.

SplashNews.com Hilary Duff in Los Angeles

SplashNews.com Hilary Duff im Maxikleid in Los Angeles

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Luca Comrie

