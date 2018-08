Hilary Duffs (30) Baby-Bäuchlein kann sich sehen lassen. Erst im Juni gab die Schauspielerin bekannt: Sie und Freund Matthew Koma erwarten das erste gemeinsame Kind. Wann das Mädchen das Licht der Welt erblicken soll, verriet der "Lizzie McGuire"-Star noch nicht. Dass die Blondine allerdings nicht mehr am Anfang ihrer Schwangerschaft zu stehen scheint, machen die neuesten Baby-Kugel-Bilder deutlich: Hilary chillt mit Bikini auf der Sonnenliege und bietet so den perfekten Blick auf ihre Rundungen.

Mit Sohnemann Luca Comrie (6) gönnt sich die Schwester von Haylie Duff (33) eine wohlverdiente Auszeit von den Schwanger-Strapazen. Erst kürzlich gab Hilary im Netz zu, darunter zu leiden, neunmal pro Nacht auf Toilette rennen zu müssen. Ihr Körper fühle sich nicht an wie ihr eigener, beklagte sich die Schönheit damals. Grund genug, zwischendurch auch mal im Bade-Zweiteiler auf der Terrasse zu relaxen. Mit Instagram-Kommentaren wie "Wie lange dauert es noch?" oder "So ein schöner, runder Baby-Bauch" machen Hilarys Fans prompt deutlich: Sie freuen sich mit ihr auf den zweiten Nachwuchs.

Ihr Erstgeborener stammt aus der vierjährigen Ehe mit Eishockeyspieler Mike Comrie (37). Luca ist inzwischen schon sechs Jahre alt und unterstützt seine Mama in ihrer erneuten Kugel-Zeit, wo er nur kann. Vor Kurzem zeigte Hilary in ihrer Instagram-Story, wie der Blondschopf ihr die Füße massierte. "Wow, was für ein Service", bedankte sich die werdende Zweifach-Mami bei ihrem Spatz.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und ihr Freund Matthew Koma, Juli 2018

Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und ihr Lebensgefährte Matthew Koma, Juli 2018

Anzeige

WENN.com Mike Comrie, Hilary Duff und Sohnemann Luca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de