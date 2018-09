Jetzt präsentiert Amy Childs (28) der Welt ihren ganzen Stolz! Anfang des Monats verkündete der "The Only Way Is Essex"-Star, dass er zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Was den jüngsten Nachwuchs betrifft, hüllt sich Amy allerdings gerne in Schweigen. Erst nach der Geburt verkündete die Britin das Geschlecht des Babys: ein Junge! Der Name, der Vater des Kindes und das Aussehen des kleinen Mannes blieben aber weiterhin ein Geheimnis. Jetzt hat das Warten für die Fans, zumindest was sein Aussehen angeht, ein Ende: Amy veröffentlichte ein niedliches Foto mit ihrem neugeborenen Sprössling!

Auf Instagram postete die Beauty nun ein zuckersüßes Mama-Kinder-Foto. Während Töchterchen Polly im Pyjama entspannt auf dem Sofa sitzt, drückt Amy ihren neusten Familienzuwachs liebevoll an ihre Brust und gibt ihm einen zarten Kuss auf das Köpfchen. Dazu schrieb die Vollblut-Mutter: "Ich verbringe Zeit mit meinen Babys und realisiere, wie glücklich ich bin, dass ich die zwei habe."

Seit der Geburt des kleinen Rackers wurde es tatsächlich relativ still um die 28-Jährige. Den Grund dafür lieferte sie in ihrem Posting gleich mit: "Es kann ziemlich erholsam sein, nicht permanent in den sozialen Netzwerken vertreten zu sein. Ich wollte einfach Zeit mit meinen zwei wunderschönen Kindern und meinem Partner verbringen. Wir sind so glücklich!"

Instagram / amychilds1990 Amy Childs und ihre Tochter

Instagram / amychilds1990 Amy Childs

Getty Images Amy Childs in London 2018

