Erste Worte von Yanik (30) und Lisa! Für die Turteltauben ist kurz vor dem Finale bei Love Island Schluss: Die Zuschauer haben per App-Voting entschieden, dass das blonde Duo nicht ins Finale einziehen wird. Außerdem flogen auch Jessica und Sebastian von der Liebes-Insel – damit stehen Tracellino, NaTobi sowie Victor und Jona in der Endrunde. Nun äußerten sich Yanik und Lisa zu ihrem Exit: Wie blicken sie auf ihre Zeit in der Kuppel-Villa zurück?

Der Bartträger werde seine Teilnahme bei dem Format in positiver Erinnerung behalten – vor allem wegen seiner Freundin Lisa: "Meine Zeit bei 'Love Island' war sehr spannend und aufregend. Ich hatte tolle Wochen und habe nette Menschen kennengelernt. Darüber, dass ich Lisa kennengelernt habe, bin ich sehr froh", erzählte er RTL II. Es sei nicht immer leicht, aber im Großen und Ganzen doch eine super Erfahrung gewesen.

Auch Lisa bereue ebenfalls nicht, dass sie sich auf das Flirt-Abenteuer eingelassen hat: "Für mich war es auch sehr aufregend, turbulent und sehr emotional. Man hat Höhen und Tiefen durchlebt, wurde mit Menschen konfrontiert, die man im wahren Leben wahrscheinlich nicht kennenlernen würde." Sie freue sich sehr, dass sie mit Yanik jemanden passendes gefunden habe.

Das große Finale von „Love Island“ am Montag, den 1. Oktober, um 22:15 Uhr bei RTL II

Love Island, RTL II Die "Love Island"-Kandidaten Tobias, Natascha, Yanik, Lisa, Jessica und Sebastian

Love Island, RTL II Die "Love Island"-Kandidaten in der 18. Folge

RTL II / Love Island Die "Love Island"-Kandidaten nach der Entscheidung, Folge 18

