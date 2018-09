Süßer Liebes-Support von Jessica Paszka (28)! Die Bachelorette von 2017 ließ vor knapp zwei Monaten die Beziehungs-Bombe platzen: Nach der Paar-Pleite mit Musiker David Friedrich (28) ist sie offiziell wieder vergeben. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, verriet die Influencerin nicht, doch mehrere Schnappschüsse zeigen sie Hand in Hand mit dem Profi-Fußballer Ajdin Hrustic (22). Und Jessica geht in ihrer Rolle als Spielerfrau voll auf: Die 28-Jährige unterstützte ihren Freund bei seinem letzten Spiel im Stadion!

Ajdin spielt für den niederländischen Verein FC Groningen, der am Donnerstag gegen den FC Twente spielte. In den Rängen saßen nicht nur jede Menge Fans der Kicker-Klubs, sondern auch Jessica. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Essenerin einen Pic von ihrem Stadion-Besuch – dazu schrieb sie: "Ich unterstütze dich" und unterstrich ihre Message mit einem Herz-Emoji. Trotz dieses tollen Supports verließ Ajdin den Rasen allerdings nicht als Gewinner – sein Verein verlor 0:2 gegen Twente.

Wird man die beiden nun bald gemeinsam auf dem roten Teppich erleben? Wohl eher nicht – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: "Mein Freund will nicht in die Öffentlichkeit, das macht vieles einfacher", erzählte Jessi in einem Interview.

Promiflash Jessica Paszka und Ajdin Hrustic

Instagram / Ajdinhrustic23 Ajdin Hrustic, Fußballer

Michael Timm / face to face / ActionPress Jessica Paszka bei den Duftstars 2018

