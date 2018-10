Rührendes Liebesgeständnis von Daniela Katzenberger (32) an ihren Ehemann Lucas Cordalis (51)! Vor sieben Jahren hat die Katze mit "Nothing's Gonna Stop Me Now" ihren ersten Hit herausgebracht – pünktlich zu ihrem 32. Geburtstag meldet sich das Gesangstalent heute mit einer neuen Single zurück: Mit dem bekannten Klassiker "Jealous Guy" von John Lennon begeistert Daniela nicht nur ihre Fans, besonders ihr Gatte Lucas dürfte von der Aufnahme begeistert sein. Der Grund: Das Cover ist ein ganz persönliches Liebesgeständnis an ihn!

Nachdem Daniela ihr neues Projekt bereits seit mehren Tagen in den sozialen Medien angeteasert hat, präsentiert sie ihren Fans jetzt stolz das finale Ergebnis. Neben dem Mucikclip schreibt die Kultblondine auf ihrem Instagram-Profil, wie wichtig der Song für sie ist: "Lucas und ich haben es sehr oft gehört, als wir frisch zusammengekommen sind. Alles war anders, neu und der Anfang von allem, was wir heute sind." Genau aus diesem Grund habe sie sich mit der Produktion des Covers einen lang ersehnten Herzenstraum erfüllt.

Für aufmerksame Follower des TV-Gesichts sind die zarten Töne allerdings nicht ganz so neu. Bereits vor einigen Monaten gab das Paar einen gemeinsamen Vorgeschmack auf den fertigen Song. Während Dani im heimischen Garten die Ballade trällerte, unterstütze Lucas seine Liebste damals mit der Gitarre. Natürlich war zu diesem Zeitpunkt aber keinesfalls anzunehmen, was für eine große Geschichte und was für ein überwältigendes Projekt hinter diesem Liedtext steckt.

Starpress/WENN.com Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf der Remus Lifestyle Night

WENN.com Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger in Palma de Mallorca

Getty Images / Hannes Magerstedt Daniela Katzenberger mit Lucas Cordalis bei der McDonald's Benefiz Gala 2017

