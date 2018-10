Queen Elizabeth II. (92) besitzt im wahrsten Sinne des Wortes eine helfende Hand! Die Königin von Großbritannien sitzt seit nunmehr 66 Jahren auf dem Thron. Während ihrer Amtszeit musste sie ihr Volk immer wieder mit einem lang anhaltenden Winken grüßen. Die charakteristische Handbewegung gilt mittlerweile schon als Markenzeichen ihrer Majestät. Was jedoch die wenigsten Royal-Fans wissen dürften: Die 92-Jährige hat eine Winke-Attrappe geschenkt bekommen – für den Fall, dass ihr königlicher Arm bei einem Auftritt mal schwer werden sollte!

Eigentlich war das Geschenk nur als Scherz gedacht, doch die Queen war hin und weg: Vor ein paar Jahren bekam sie die mechanische Hand von einer Gruppe australischer Studenten geschenkt, wie es in der kürzlich erschienenen Biografie Queen of the World von Robert Hardman heißt. Bei der Maschine soll es sich um einen ausgestopften Handschuh handeln, der auf einem hölzernen Hebel befestigt ist. Ihre Tochter Anne habe in einem Buch über das Oberhaupt der britischen Royals ihre Reaktion auf das Präsent festgehalten: "Ich glaube, die Australier dachten, das sei frech – aber ihre Majestät war völlig begeistert!" Sie habe das Gerät in jedem Fall mit nach England genommen – genutzt habe sie es in der Öffentlichkeit allerdings nie. Dafür sei der Winke-Apparat mittlerweile zu einem beliebten Running-Gag innerhalb der Königsfamilie geworden.

Auch wenn die Oma von Prinz William (36) und Prinz Harry (34) noch nicht auf ihren mechanischen Helfer zurückgegriffen hat – einige ihrer Angestellten mussten diesen Job schon für sie erledigen: So gab es auf der königlichen Jacht Britannia extra Wink-Beauftragte, deren einzige Aufgabe es war, die Zuschauer an den Ufern zu grüßen, wenn sich die Königin nicht an Bord befand.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2012

Getty Images Queen Elizabeth II. im November 2016

WPA Pool / Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate

