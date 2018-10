Krasser Netz-Hate für Kanye West (41)! Der Rapper sorgte am Samstagabend mal wieder für einen kontroversen Auftritt. Bei seinem spontanen "Saturday Night Live"-Gig trug er eine "Make America Great Again"-Mütze und beendete seinen TV-Auftritt mit einer flammenden Rede für Donald Trump (72). Damit nicht genug versetzte er seine Follower am nächsten Tag mit einer Social-Media-Nachricht erst so richtig in Rage: Kanye will offenbar die Sklaverei wieder erlauben!

Mit seinem Tweet wollte der 41-Jährige offenbar lediglich seine Bewunderung für den aktuellen Präsidenten und dessen Politik zum Ausdruck bringen. "Wir werden keine Jobs mehr in andere Länder outsourcen. Wir werden Fabriken hier in Amerika bauen und Jobs schaffen." Es war allerdings der Satz, mit dem er seinen patriotischen Post beendete, der die Gemüter erregte: "Wir werden Jobs für alle schaffen, die aus dem Gefängnis kommen, sobald wir den 13. Verfassungszusatz abschaffen." Damit will der Mann von Kim Kardashian (37) offenbar genau den Verfassungszusatz loswerden, der in den USA die Sklaverei verbietet – kein Wunder also, dass die Netzgemeinde darüber am Kochen ist! Da half der Zusatz "Gesendet mit Liebe" am Ende seines Posts leider auch nicht mehr viel.

Mit ein paar weiteren Tweets versuchte Kanye mittlerweile die Situation aufzuklären – nur leider ohne Erfolg! Mit Erklärungen wie "Der 13. Verfassungszusatz ist versteckte Sklaverei, das heißt, die Sklaverei hat nie aufgehört" oder "Nicht abschaffen, aber lasst uns den 13. Verfassungszusatz ändern" stiftete der dreifache Vater wohl nur noch mehr Verwirrung unter seinen Fans!

TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images Donald Trump und Kanye West im Trump Tower in New York

Anzeige

Kevork Djansezian/ Getty Images Musiker Kanye West bei den MTV Video Music Awards 2015

Anzeige

Getty Images Kanye West bei der New York Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de