Applaus für den einstigen Schützling! 2017 verlieh Heidi Klum (45) Céline Bethmann (20) den Titel Germany's next Topmodel. Seitdem läuft es für den Laufsteg-Nachwuchs mehr als rund. Bei der diesjährigen Paris Fashion Week zog die 20-Jährige sogar einen richtig dicken Fisch an Land: Die gebürtige Koblenzerin lief für die angesagte Luxus-Modemarke Balmain und schritt über dieselben Catwalk-Bretter wie Superstar Cara Delevingne (26). Das entging natürlich auch Chefjurorin Heidi nicht: Sie widmete Céline kurzerhand ein Glückwunsch-Posting auf ihrem Social-Media-Kanal!

Auf Instagram repostete Heidi Célines Foto von deren ganz großem Auftritt und kommentierte den Schnappschuss: "Meine 'Germany's next Topmodel'-Gewinnerin Céline Bethmann in Balmain!!!! Ich bin so stolz auf dich." Diese Message untermauerte die Freundin von Tom Kaulitz (29) noch mit einem Kuss- und einem Herzsmiley.

Auch auf dem Originalbeitrag auf Célines Profil reihte sich die Model-Mama in die Liste der Gratulanten. Neben der GNTM-Gewinnerin von 2014, Stefanie Giesinger (22), und dem Ex-Juror Thomas Hayo kam Heidi auch hier aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Absolut Spitze!!!! HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH", lautete ihr begeisterter Kommentar unter dem Bild des Balmain-Models.

