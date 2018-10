Heute hat das Warten ein Ende! Nach drei Wochen Drama, Flirt und viel Liebe wird endlich das Love Island-Siegerpärchen gekürt. Neben Natascha und ihrem On-Off-Lover Tobias, Joana und Victor, hoffen auch Marcellino und seine Traumfrau Tracy auf den Sieg. Kurz vor dem großen Finale erwartet die Turteltauben allerdings erst mal noch eine ganz besondere Überraschung: Ihre Mütter sind auf der Insel – und das sorgt für eine Tränenflut!

Bereits vor einigen Tagen bekamen Marcellino und Tracy emotionale Botschaften von ihren Mamas – und die Flaschenpost rührte den Muskel-Hottie schon damals zu Tränen. In der heutigen Ausgabe legen die beiden Damen allerdings noch einen drauf, wie einer Vorabmeldung von RTL II zu entnehmen ist: Sie besuchen ihre Kids in der Villa! Und bei dem Wiedersehen gibt es für Marcellino und Tracy nicht nur ein bisher geheimes Mitbringsel, es brechen auch alle Dämme. Die stolzen Mütter machen dem Pärchen dann wohl aber noch das größte Geschenk: Sie geben ihnen auch noch einmal persönlich ihren Segen.

In der Nachricht, die die Verliebten bereits am Dienstag erhalten hatten, schwärmte Tracys Schwiegermutter in spe nur in den höchsten Tönen von den beiden: "Ebenso freut es mich, dass du und Tracy zusammengefunden habt. Ich fühle, dass sie genau so ein Herzmensch ist, wie du. Das könnte wirklich etwas Großes mit euch werden!" Was genau Marcellino und Tracy von ihren Müttern geschenkt bekommen und wie emotional das Wiedersehen ausgeht, erfahren die Zuschauer heute Abend ab 22:15 Uhr bei "Love Island" auf RTL II.

RTL II Marcellino, Tracy und ihre Mütter bei "Love Island"

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Tracy und Marcellino im "Love Island"-Finale 2018

Anzeige

RTLII Tracy und Marcellino bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de