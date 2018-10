Kaum ist das eine Problem aus der Welt geschafft, bahnt sich schon die nächste Krise für Kultauswanderer Jens Büchner (48) an. Erst kürzlich sorgte der Familienvater für Schlagzeilen, weil er beim Krümel-Stadl auf Mallorca rausgeflogen war. Mittlerweile haben sich die Wogen diesbezüglich wieder geglättet: Der Schlager-Sänger darf weiterhin in der Lokalität auftreten. Nun hapert es aber an anderer Stelle: Der Unternehmer muss sein Café – zumindest vorübergehend – dichtmachen.

Erst im Januar dieses Jahres hatte der Goodbye Deutschland-Star das Lokal in Cala Millor eröffnet und sich damit einen großen Traum erfüllt. Doch der könnte jetzt schon wieder vorbei sein, denn der 48-Jährige scheint schlichtweg überfordert zu sein. "Aus zeittechnischen Gründen schaffen wir es diese Woche nicht, unsere Faneteria zu öffnen. Somit bleibt das Café ab heute, dem 1. Oktober bis zum 8. Oktober geschlossen", teilte er seinen Fans am vergangenen Montag via Facebook mit. Er sei momentan noch unterwegs und wolle gewährleisten, dass es seiner Familie gut gehe. Mehr stecke angeblich nicht dahinter.

Seine Anhänger sind trotzdem nicht begeistert. "Nach und nach werden halt alle ("Fans" und auch euer Personal usw.) vergrault. Wenn man selber nicht vor Ort sein kann, dann muss gewährleistet sein, dass es trotzdem weitergeht", wetterte ein User. Ein Rat, auf den der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat direkt reagierte: "Nächstes Jahr werden wir das ganze Konzept ändern müssen und wir brauchen tolles Personal."

WENN.com Krümel und Jens Büchner

WENN.com Jens Büchner, Schlagersänger

MG RTL D / 99pro media Daniela und Jens Büchner in der Faneteria

