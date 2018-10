Joey Heindle (25) und seine Noch-Ehefrau Justine stellten sich einem außergewöhnlichen TV-Experiment: In "48h Single - Promis testen ihre Liebe" waren alle Beziehungsregeln für das Pärchen außer Gefecht gesetzt. Ihre Erlebnisse schauten sich die beiden anschließend getrennt voneinander an. Ganz wichtig: Für ihre jeweiligen Handlungen dürfe es keine Konsequenzen geben. Nur zwei Wochen nach der Sendung trennte sich das Ehepaar – obwohl vor allem der Ex-Dschungelkönig noch so guter Dinge gewesen war!

Am Ende der RTL II-Show zog der Sänger ein positives Fazit und blickte einer gemeinsamen Zukunft mit seiner Liebsten freudig entgegen: "Nach dem Experiment habe ich mir ganz viele tolle Sachen überlegt, um sie glücklich zu machen." Der 25-Jährige habe durch die Erfahrungen gelernt, Justine mehr zu vertrauen und wünsche sich außerdem, mit ihr alt zu werden. Er könne sich nicht vorstellen, ohne sie weiterzuleben.

Seit 2014 waren der DSDS-Kandidat von 2011 und die Stylistin zusammen. Drei Jahre später folgte ihre Hochzeit, die live im Netz übertragen wurde. 15 Monate sollte ihre Ehe nur halten: Im August gaben Joey und Justine ihr Liebes-Aus bekannt. Warum ihre Beziehung gescheitert ist, behalten beide bisher für sich.

Thüringen Press/ActionPress Joey Heindle im Europapark in Rust

action press Joey Heindle und Justine in Kitzbühel

Dirk Zengel/ActionPress Justine und Joey Heindle bei einer Charity-Veranstaltung

