Nun fehlt nur noch die offizielle Bestätigung der beiden Turteltauben! Vor einigen Wochen zogen Hochzeits-News um Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) große Aufregung nach sich: Der Sänger und das Model sollen sich nur kurz nach ihrer Verlobung getraut haben. Schnell dementierte Hailey die Gerüchte, doch nun tauchen neue Hinweise auf: Haben sie im September wirklich geheiratet und das nur vertuscht?

Das US-Portal TMZ ist sich sicher, dass das Model und der Biebs mittlerweile wirklich ein Ehepaar sind. Angeblich haben die zwei bislang gelogen, um die Tatsache nicht publik werden zu lassen – ihre Hochzeit soll wirklich im September in New York stattgefunden haben. Noch am selben Tag hätten sie sich ihre sogenannte Ehezulassung geholt und seien vor den Prediger Jeffrey Quinn getreten, um sich vermählen zu lassen. Als Trauzeuge habe Justin seinen Freund Josh Mehl an seiner Seite gehabt. Und das ist nicht der einzige Hinweis auf den Beziehungsstatus der Superstars – ausgerechnet ein Museum könnte sie nun verraten haben!

Am Sonntag besuchte das Paar das Stratford Perth Museum in der kanadischen Heimatstadt von Justins Großeltern, das dem Popstar eine Ausstellung über seine Karriere widmet. Auf einem Message-Board hinterließ Hailey eine Liebesbotschaft an ihren Schatz, die das Museum auf Instagram der Welt zeigt: Die 21-Jährige sei von ihrem "ganz besonderen Ehemann" begleitet worden. "Justin hat Hailey sehr liebevoll als seine Frau vorgestellt. Vielleicht nur ein Kosename?", fügte der Account des Museums in den Kommentaren unter dem Bild hinzu – hat der Kulturbetrieb damit die Ehe öffentlich bestätigt, was glaubt ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Getty Images Hailey Baldwin und ihr Verlobter Justin Bieber, September 2018

247PAPS.TV / Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in Soho

MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin in einem Londoner Café

