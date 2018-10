War das der Grund für ihr Liebes-Aus? Erst im August gab DSDS-Star Joey Heindle (25) bekannt, dass er und seine Frau Justine nach nur 15 Monaten Ehe getrennte Wege gehen. Was zu dieser Entscheidung geführt hatte, wollte der Musiker zum damaligen Zeitpunkt nicht verraten. Ein neues Reality-Format bringt nun aber Licht ins Dunkel: Anscheinend war der 25-Jährige seinem Schatz zu eifersüchtig!

Am Montagabend flimmerte die erste Folge der neuen RTL II-Sendung "48h Single - Promis testen ihre Liebe" über die Bildschirme. Die Kandidaten, die sich dem Sozial-Experiment stellten, waren Joey und Justine – und zwar noch vor ihrer Trennung. Zwei Tage lang waren die beiden "quasi solo" und konnten tun und lassen, was sie wollten – der absolute Horror für den Musiker. "Klar habe ich Angst, Justine mit irgendwelchen Männern zu sehen. Ich habe einfach Angst, dass ihr diese Situation, die sie jetzt hat, einfach gefällt", erklärte er. Für die 29-Jährige sei die Eifersucht ihres Gatten schon immer eine große Belastung gewesen, was sie bereits vor den Dreharbeiten betont hatte: "Wenn sich an der Eifersucht in der Ehe nichts ändert, dann steht die Ehe auf dem Spiel. [...] Wenn man sich nicht vertraut, dann kann sowas auch mal schief gehen."

Nach den 48 Stunden sagte Justine: "Ich hoffe, dass wir jetzt einen Schritt weiter sind und uns jetzt komplett vertrauen." Auch Joey zeigte sich einsichtig und erkannte, dass er seiner besseren Hälfte vielleicht oft Unrecht getan hatte. Diese Euphorie war leider nur von kurzer Dauer. Schon zwei Wochen nach den Aufnahmen trennten sich die zwei – laut seines Sprechers war Joeys Eifersucht der Grund.

Splash News Joey Heindle im August 2018

Anzeige

Facebook / Joey Heindle Justine Dippl

Anzeige

Gulotta,Francesco/ActionPress Joey Heindle mit Justine Dippl beim 70. Geburtstag von Ralph Siegel in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de