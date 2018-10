Diese beiden sorgten bei TV-Investor Carsten Maschmeyer (59) für große Augen! Am Dienstagabend konnten die Gründer Alexander und Benjamin Michel bei Die Höhle der Löwen den bisher höchsten Einzeldeal an Land ziehen: Eine Million Euro wurde in ihre Assistenz-App "Finanzguru" investiert. Aufgezeichnet wurde der große Moment aber bereits im April – wie sich das Leben der beiden seitdem verändert hat?

Im Interview mit Bild plaudern die Zwillinge es aus. "Wir haben uns seitdem mehrmals mit Carsten Maschmeyer getroffen, waren beim Notar und das Investment ist besiegelt", erklären sie stolz. Auch wenn sie weiterhin die Experten ihres Unternehmens geblieben sind, können die beiden auf die Unterstützung des Löwen zählen: "Maschmeyer hat uns einen Tag vor Ausstrahlung der Sendung angerufen, viel Glück gewünscht. Es ist schon irre, dass wir jetzt seine Handynummer und eine Chat-Gruppe mit ihm haben. Er ist ein wahnsinnig toller Mentor", freuen sich die Gründer.

Das Vertrauen des TV-Investors habe einen regelrechten Dominoeffekt gehabt: Alex und Benjamins Vater habe lange an der Idee seiner Söhne gezweifelt. Nach dem Megadeal sei seine Skepsis aber verflogen. Übrigens nicht nur bei ihm: Am Tag der Ausstrahlung habe das Bürotelefon am laufenden Band geklingelt. Na, wenn das nicht vielversprechend aussieht!

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer in "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Alexander und Benjamin Michel von Finanzguru bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer in "Die Höhle der Löwen"

