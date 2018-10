In den vergangenen Jahren hat sein Ruf stark gelitten. Johnny Depp (55) wurde 2016 von seiner Ex-Frau Amber Heard (32) beschuldigt, sie geschlagen und auch verbal misshandelt zu haben. Bis heute weist der Schauspieler jegliche Schuld von sich – Amber hält noch immer an ihren Vorwürfen fest. In einem Interview hat Johnny jetzt zum ersten Mal ganz offen darüber gesprochen, wie er sich mit dem Image als Frauenschläger fühlt.

In aller Öffentlichkeit trug Amber den Rosenkrieg mit dem Fluch der Karibik-Star damals aus. Er endete mit einer Millionenabfindung für sie – und für ihn mit einer schweren Karrierekrise. "Das tut weh. Was mich verletzt hat, ist, dass man als etwas dargestellt wird, von dem man nicht weiter entfernt sein könnte", sagte er jetzt gegenüber GQ. Vor allem die Tatsache, dass auch seine zwei Kinder Lily-Rose (19) und Jack (16) die Schlammschlacht miterleben mussten, schmerzt den 55-Jährigen bis heute: "Ich bin mir sicher, es war nicht einfach für meinen 14-jährigen Sohn, zur Schule zu gehen. Wenn Leute Dinge zu ihm sagten, wie: 'Was? Dein Vater schlägt Frauen?'"

Nach wie vor hält Johnny daran fest, dass er niemals eine Frau schlagen würde – es sei das Letzte, was er tun würde. "Ich sehe vielleicht dumm aus, aber ich bin nicht dumm, verdammt", stellte er klar. Er glaubt allerdings nicht, dass er seinen guten Ruf jemals wieder herstellen kann.

