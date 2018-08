Führte dieser Streich zum Liebesaus von Johnny Depp (55) und Amber Heard (32)? Im Mai 2016 zerbrach die Beziehung des Hollywood-Paares. In einem heftigen Rosenkrieg ließen sich die beiden Schauspieler wenig später scheiden. Die Blondine behauptete sogar, der Kinostar hätte sie körperlich angegriffen. Doch auch schon vorher scheint es zwischen den Eheleuten heftig gekracht zu haben: Vor allem ein äußerst unappetitlicher Zwischenfall trieb ihre Fehde auf die Spitze!

Im April 2016 hatte sich Amber eigentlich auf eine riesige Party zu ihrem 30. Geburtstag gefreut. Doch ihr berühmter Ehemann versetzte die Blondine an ihrem großen Tag. Die Schauspielerin war über Johnnys Verspätung dermaßen verärgert, dass sie ihrem damaligen Gatten einen heftigen Streich spielte. Wie Mirror erfahren haben will, fand der Hollywood-Star beim Betreten seines Schlafzimmers Kot in seinem Bett. Da der Schauspieler fest davon ausging, dass seine Partnerin dieses Chaos zwischen den Laken verursacht hatte, stürmte er wutentbrannt aus der gemeinsamen Villa. Nur wenige Wochen nach dem Vorfall gaben die beiden ihre Trennung bekannt.

Amber bestreitet bis heute, dass sie etwas mit der Sache zu tun hatte. Die 32-Jährige behauptet, dass ihr Hund Boo für das Malheur verantwortlich war. "Boo leidet unter ernsthaften Darmproblemen. Diesen Streich hat es also niemals gegeben. Es war ganz harmlos, Haustieren passiert so etwas nun mal. Mehr werden wir dazu auch nicht mehr sagen. Amber hat sich weiterentwickelt und will mit diesem Schwachsinn nichts mehr zu tun haben", erklärt ihr Management auf Mirror-Anfrage.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp beim Toronto Film Festival 2015

Jason Merritt / Getty Images Amber Heard und Johnny Depp bei der Palm Springs International Film Festival Awards Gala

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016



