Denise Kappès (28) schwelgt im Mama-Glück! Am Samstag wurde die Ex-Bachelor-Kandidatin zum ersten Mal Mutter. Ihr Söhnchen endlich in den Armen halten zu können, ist für sie einfach das Größte. Ganz nach Plan laufen die ersten Tage mit Baby aber nicht. Weil sie und ihr Spross nach der Geburt leichtes Fieber haben, muss das Duo noch etwas länger in der Klinik bleiben. Die einzige Schwierigkeit scheint der verlängerte Krankenhausaufenthalt übrigens nicht zu sein: Hat Denise etwa Probleme, ihren kleinen Mann zu stillen?

Dass sie ihrem Spatz die Brust geben will, betonte die TV-Beauty bereits vor einigen Tagen. Ganz einfach scheint sich dieses Vorhaben aber nicht zu gestalten. In ihrer Instagram-Story hält die 28-Jährige ihre Follower jetzt auf dem Laufenden und lässt anfängliche Fütterungsprobleme vermuten. "Ja, wir stillen. Wir geben uns zumindest sehr viel Mühe und es klappt immer besser", schrieb die 28-Jährige.

Fest steht, dass Densie dem Baby bald endlich in seinem eigenen Kinderzimmer die Brust geben kann. Die vier Wände für den Nachwuchs hatte die stolze Mami bereits vor Wochen eingerichtet – umso schöner wird es wohl für sie sein, endlich mit ihrem Sohn nach Hause zu kommen. Und bis es so weit ist, können die beiden unter ärztlicher Aufsicht noch schön das Stillen üben.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Baby, September 2018

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn, September 2018

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, deutsches TV-Sternchen

