Am Samstag war es für Denise Kappès (28) so weit: Sie konnte ihren kleinen Sohn endlich in die Arme schließen. Seit der Geburt ihres Sprosses kümmern sich nicht nur die Ex-Bachelor-Kandidatin und ihr Noch-Ehemann Pascal Kappés (28) rührend um ihr Würmchen – auch Denises neuer Freund Tim geht in seiner Rolle als Ersatz-Papa total auf. Das könnte die frischgebackene Mama allem Anschein nach nicht stolzer machen: Jetzt postete sie einen Schnappschuss von ihren beiden Männern!

In ihrer Instagram-Story teilte Denise den innigen Moment zwischen ihrem Liebsten und ihrem kleinen Wunder. "Eines der ersten Bilder von Tim und B-M", schrieb sie zu dem Bild. Auf der Aufnahme hält ihr Schatz ihr Söhnchen liebevoll im Arm und schaut zu ihm herunter. Die Gesichter der beiden sind allerdings nicht zu erkennen – und das wird auch so bleiben, wie Denise bereits vor der Entbindung bekannt gegeben hatte: "Ich glaube, man ist so überwältigt und glücklich, dass man hier und da ein wenig zeigt. [...] Das Gesicht bleibt tabu", verriet die 28-Jährige auf ihrem Social-Media-Kanal.

Tim war es auch, der Denise im Kreißsaal beigestanden hatte. Nach der tränenreichen Trennung von Pascal wollte sie ihren Ex-Partner nicht mehr bei der Geburt dabei haben. Anfangs hatte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star noch offen gegen diese Entscheidung gewettert – am Ende bedankte er sich dann aber doch ganz überraschend bei Denises neuem Freund. "Es ist zwar für mich trotzdem nicht leicht, aber ich hab mich mit ihm unterhalten, er ist ein lieber Kerl und ich freue mich einfach, dass er ihr Kraft gibt und für sie da ist", erklärte er vor einigen Tagen im Netz.

Instagram / denise_temlitz_official Screenshot aus Denise Kappès' Instagram-Story

Instagram/denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Freund Tim

Cinamon Red / WENN.com Schauspieler Pascal Kappés

