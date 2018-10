Am 29. September kam Denise Kappès (28) und Pascal Kappés' (28) gemeinsames Kind auf die Welt. Nach der Entbindung traten allerdings einige Komplikationen auf, wegen Fieber musste das Mama-Sohn-Duo zur Kontrolle noch etwas länger im Krankenhaus bleiben. Inzwischen sind die Influencerin und ihr Sprössling wieder zu Hause. Denise hat ihre Community auch schon auf den neuesten Stand gebracht, Details zu ihrem Mini-Schatz und den Ablauf der Geburt verraten!

In ihrer Instagram-Story schwärmte die 28-Jährige von den vergangenen Tagen. Von der ersten Wehe bis zur Entbindung ihres Jungen habe es nur knapp sieben Stunden gedauert: "Es ging wirklich ratzfatz und das ist für das erste Kind eigentlich sehr untypisch." Anders als angekündigt habe sie dann doch eine Narkose in Anspruch genommen und nicht in der Badewanne entbunden.

Wie ihr Baby mit vollem Namen heißt, ist bisher noch immer ein Geheimnis, ebenso sein Gesicht. Dafür plauderte Denise andere Infos über B.-M. aus: "Er ist also ganz normal auf die Welt gekommen. 2.910 Gramm hat er gewogen und war 49 Zentimeter groß."

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès, deutsche Reality-TV-Kandidatin

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Baby, September 2018

