Vor einem Monat haben sich Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmann (30) im großen Finale von Die Bachelorette gegenüber gestanden. Mit zuckersüßen Worten hat sich die gebürtige Münchnerin damals für Alex entschieden. Seit dem ist das Paar in einer glücklichen Beziehung und wächst an seiner Liebe von Tag zu Tag. Jetzt gab das TV-Gesicht preis, wann es sich den nächsten großen Beziehungsschritt vorstellen könnte: Nadine möchte schon in wenigen Jahren Mama werden!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die brünette Beauty einige Fragen ihrer Community. Ein Follower wollte vor allem etwas aus der Beziehungskiste der 33-Jährigen herauskitzeln und fragte geradeheraus, wann Nadine ihr erstes Kind haben möchte. "So in zwei bis drei Jahren wäre ideal, aber ob man das so planen kann?", kommentierte die ausgebildete Musicaldarstellerin mit einem lachenden Smiley.

Dass das Paar allerdings nichts überstürzen wolle, machte es schon des Öfteren klar. "Jetzt gerade genießen wir es einfach, dass wir privat Zeit miteinander verbringen können. Also einfach so die ganzen Baby-Steps, die jetzt halt so dazugehören bei uns", erklärte die einstige Rosenlady im Promiflash-Interview.

Instagram / nadine.kln Alexander Hindersmann und Nadine Klein

Instagram / nadine.kln Nadine Klein und Alexander Hindersmann

Hofer, Günter / ActionPress Nadine Klein beim SWR3 New Pop Festival

