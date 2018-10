Domenico De Cicco ist Feuer und Flamme: Seitdem er am Montag das erste Mal sein Kind in den Armen hielt, ist der Reality-Star ganz vernarrt in seinen Spross. Und vielleicht auch wieder in seine Mutter? Eigentlich gehen die Eltern längst getrennte Wege und Domenico führte zwischendurch sogar eine neue Beziehung mit Evelyn Burdecki (30). Das gemeinsame Baby-Glück scheint die Ex-Partner aber nun wieder näher zusammenzubringen. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat gab jetzt bekannt, dass eine Liebes-Reunion nicht mehr abwegig sei!

Im Interview mit Guten Morgen Deutschland sprach der Südländer über seine neue Vaterrolle. Auf die Frage, ob er sich eine Beziehung mit der Mama seines Sohnes vorstellen könne, äußerte er sich ganz schön verdächtig: "Aktuell schließe ich das nicht aus. Sie ist ein guter Mensch." Doch nicht nur diese Eigenschaft spricht dafür, dass die beiden sich zusammenraufen könnten: "Ob wir dann ein Paar werden? Für den Kleinen wäre es das Schönste, was es gibt."

Lange soll Domenico nicht gewusst haben, dass seine Ex-Flamme ein Kind von ihm erwartete. Als die Nachricht von der Schwangerschaft herauskam, verließ ihn TV-Sternchen Evelyn. Die Blondine behauptete, dass Domenico sie von Anfang an belogen und betrogen habe. Die beiden hatten sich bei Bachelor in Paradise zuvor kennen und lieben gelernt.

