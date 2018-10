Doppelgänger-Alarm bei den Kardashian-Wests? Kim Kardashian (37) und ihr Ehemann Kanye West (41) sind erst Anfang des Jahres zum dritten Mal Eltern geworden. Ihre jüngste Tochter Chicago kam – im Gegensatz zu ihren Geschwistern North (5) und Saint (2) – jedoch durch eine Leihmutter zur Welt. Für Kim soll das am Anfang ziemlich schwer gewesen sein. Doch mittlerweile ist die Reality-Queen ganz vernarrt in ihren jüngsten Spross. Sie ist sich sicher: Chicago ist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten – und zwar dank Gottes Hilfe!

In dem Podcast Pretty Big Deal schwärmte die 37-Jährige jetzt über ihre kleine Prinzessin. Kim ist nämlich davon überzeugt, dass Chi ganz nach ihr kommt. "Sie ist so niedlich. Sie sieht einfach aus wie mein Zwilling zusammen mit ein bisschen was von Saint", erklärte die stolze Mama. Diese Ähnlichkeit soll allerdings kein Zufall sein: "Ich glaube, ich war so nervös eine Leihmutter zu haben und diese Bindung aufzubauen, dass sich Gott gesagt hat: 'Ich lasse sie einfach aussehen wie du'", war Kim sich sicher.

Chicago und Saint sollen sich aber nicht nur ziemlich ähnlich sehen – offenbar sind die beiden Kardashian-West-Küken auch ein Herz und eine Seele: Erst vor Kurzem hatte Kim ihren Followern erklärt, dass Chi und Saint absolut unzertrennlich sind.

Instagram/kimkardashian Kim Kardashian und ihre Kinder Chicago, Saint und North

Anzeige

Splash News Saint West, Kim Kardashian und Chicago West

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kinder Saint und Chicago, September 2018

Anzeige

Was sagt ihr zu Kims Gott-Theorie? Klingt plausibel! Ist doch Blödsinn! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de