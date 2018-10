Was für ein süßer Liebesbeweis! Leebo Freeman (30) ganz vernarrt in seine kleine Tochter – seine Ex-Freundin It-Girl Bonnie Strange (32) brachte vor wenigen Wochen ihr gemeinsames Mädchen Goldie Venus zur Welt. Auch wenn es zwischen Leebo und Bonnie nicht geklappt hat, beeinträchtigt das nicht sein Verhältnis zu seinem Töchterlein – im Gegenteil: Der Musiker hat ein Lied für seine Prinzessin geschrieben und packt eine rührende Widmung oben drauf!

Der Song von Leebo für seine kleine Goldie heißt "Forgot (to Forget)" – einen Ausschnitt von diesem Titel veröffentlichte der 30-Jährige auf seinem Instagram-Account. In der dazugehörigen Video-Überschrift richtete er liebevolle Worte an sein Baby Girl: "Gewidmet meiner weißen Rose, meinem ganzen Herzen. Meiner engelhaften Tochter, Goldie." Außerdem schrieb er, dass er seine Tochter liebe und dass das Leben besser sei, wenn er mit ihr zusammen sei.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Sänger so poetisch über seine Prinzessin spricht. Bereits kurz nach ihrer Geburt postete er ein zuckersüßes Liebesgeständnis: "Es ist unmöglich, die Liebe zu beschreiben, die ich empfinde. Deinen Atem zu hören war der wertvollste Klang, den meine Ohren je hören durften. Mein kleines Wunder, mein Herz und mein Leben gehören dir und ich würde für dein Lächeln sterben."

Instagram / leebothestampede Leebo Freeman und seine Tochter Goldie Venus

Collage: Instagram / bonniestrange Leebo Freeman und Bonnie Strange

Instagram / leebothestampede Leebo Freeman, Male-Model

