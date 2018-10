Ist Sarah Lombardis (25) Liebe vorbei? Anfang Juni präsentierte die Sängerin ihren Freund Roberto, mit dem sie seit Ende vergangenen Jahres zusammen ist. Nach etwas mehr als sechs Monaten sollen sich die Turteltauben getrennt haben – das behaupten aktuell zumindest einige Medien. Der Grund für diese Spekulationen: Sarah hat seit Ende August kein gemeinsames Pärchen-Bild mehr von sich und ihrem Schatz gepostet. Das ist so aber nicht ganz richtig: Die "Soleil"-Interpretin veröffentlichte sehr wohl in den vergangenen Tagen einen weiteren Liebes-Post – jedoch einen vergänglichen...

Das letzte Pic auf Sarahs Instagram-Account, auf dem sie und Roberto zu sehen sind, teilte die Mutter von Alessio am 25. August. Der Schnappschuss zeigt das süße Liebespaar Händchen haltend bei einer Hochzeit. In ihrem Insta-Feed ist es das letzte Bild der Turteltauben. Wenn man die Instagram-Story der Kölnerin jedoch verfolgt hat, entdeckte man zwischenzeitlich noch ein Couple-Pic: Vor knapp einer Woche machte Sarah einen Ausflug an den Wörthersee. Von diesem Trip postete sie mehrere Fotos – und auf einem sieht man, wie die Reality-Darstellerin in den Armen ihres Liebsten liegt und beide versonnen aufs Wasser blicken.

Dass Sarah – im Gegensatz zu ihrer Ehe mit Noch-Gatte Pietro Lombardi (26) – ihre aktuelle Beziehung aus der Öffentlichkeit heraushalten will, erzählte sie erst im September in einem Interview: "Früher habe ich ein sehr öffentliches Leben geführt. Ich wollte diesmal vorsichtiger sein. Deshalb habe ich entschieden, dass meine neue Beziehung erst einmal geheim bleibt. Auch jetzt verstecke ich nichts. Aber so öffentlich wie früher wird unser Leben nicht sein."

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto am Wörthersee

Anzeige

ActionPress Sarah Lombardi auf dem Oktoberfest

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de