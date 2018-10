Endlich haben sie es getan! Bereits seit zwei Jahren sind Sophie Turner (22) und Joe Jonas (29) ein Paar. Im vergangenen Jahr folgte dann sogar die Verlobung. Einen nächsten Beziehungsschritt – der von vielen Promi-Duos wohl eigentlich vor der Frage aller Fragen gegangen wird – wagten die beiden jetzt: Die Game of Thrones-Darstellerin und der Musiker zeigten sich das allererste Mal gemeinsam auf dem roten Teppich!

Wie zahlreiche Bilder von der Veranstaltung beweisen ließen sich die Turteltauben im Rahmen der Pariser Fashion Week am Dienstag bei der Louis Vuitton Fashion Show blicken und feierten dort eine richtige Premiere: Sie absolvierten vor dem Event der Luxusmarke ihren ersten Red-Carpet-Auftritt als Paar. Hand in Hand spazierten die zwei vor den Augen zahlreicher Fans und Reporter Richtung Eingang – posierten Arm in Arm für die Fotografen.

Der Besuch in der Stadt der Liebe war offenbar aber nur von kurzer Dauer. Einen Tag später wurden Sophie und Joe bei einer Date Night in der englischen Hauptstadt London vor einem Restaurant erwischt. Im legeren, entspannten Look ließen die beiden es sich nach den Strapazen des Mode-Highlights gut gehen.

Splash News Sophie Turner und Joe Jonas vor der Louis Vuitton Fashion Show

Splash News Sophie Turner und Joe Jonas in London

Splash News Sophie Turner und Joe Jonas auf dem Weg zum Dinner in London

