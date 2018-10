Mit so viel Kritik hat sie nicht gerechnet! Sara Kulka (28) sorgte im Netz bereits häufiger für heftige Diskussionen um ihren Erziehungsstil. Die Zweifachmama teilt mit ihren Fans die Entwicklungsschritte ihrer Töchter und muss dabei so manches Mal ganz schön einstecken. Das freudige Ereignis, dass ihre kleine Annabell mit 20 Monaten keine Windeln mehr braucht, hatte einen kleinen Nebeneffekt, der viele Hater auf den Plan rief. Gegen die setzt Sara sich jetzt vehement zur Wehr.

Ihr Kind möchte bisher für das große Geschäft nicht auf das Töpfchen oder die Toilette gehen, aber auch keine Windel tragen, weshalb Sara mit ihr vereinbart hatte, dies in der Dusche zu tun. Diese Erziehungsmethode kommt allerdings nicht gut an. Für die junge Mutter sei das völlig unverständlich, wie sie bei Instagram erklärte: "Ich werde dafür kritisiert, dass mein Kind ihr Geschäft an einem Ort verrichtet, der für mich okay ist und den ich ihr sogar als Alternative genannt habe. Würde ich auch kritisiert werden, wenn ich sie zwingen würde, ihr Geschäft gegen ihren Willen in eine Windel zu verrichten und mit sich rumzutragen? Was macht ihr eigentlich, wenn euer Kind doch noch versehentlich in die Hose macht, dann würdet ihr es doch auch erst mal in der Dusche oder ähnlichem säubern?"

Auch möchte Sara auf ihrem Profil Themen ansprechen, die in der Öffentlichkeit häufig noch unbesprochen blieben. Da gehören eben auch die großen und kleinen Geschäfte der Kids dazu, die für die stolze Mami aber völlig normal seien: "Ich finde, das sollte kein Tabu sein, da alle Eltern damit konfrontiert sind [...] Jedes Kind hat seinen eigenen Weg zum Trockenwerden und nicht jede Phase ist schön. Dies ist nun mal unser Weg und die Dusche unsere Übergangslösung und sicher nicht für immer."

Instagram / kulkasara Sara Kulka und Töchterchen Annabell

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit Windeln

Instagram / kulkasara Sara Kulka und ihre beiden Töchter

