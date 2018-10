Der Sommer 2018 war in diesem Jahr besonders heiß – und das lag nicht nur an den Temperaturen. Denn die Stars präsentierten ihre Hammerkurven an den Stränden dieser Welt oder rekelten sich in der Sonne. Vor einigen Tagen ist allerdings der Herbst eingekehrt. Eine Promidame flüchtete daraufhin direkt wieder ins Warme: Sylvie Meis (40) präsentierte am Beach von Miami jetzt ihre besonders entzückende Kehrseite!

Na, wenn dieser Knackpo sich nicht sehen lassen kann: Am Mittwoch wurde die Supertalent-Jurorin auf dem Weg ins kühle Nass in Florida von Paparazzi erwischt. In einem knappen, lilafarbenen Bikini machte die Unternehmerin eine besonders gute Figur und stellte ihren Traumkörper zur Schau. Nach der kleinen Erfrischung tänzelte die 40-Jährige mit einer nassen Mähne im Sandstrand herum und wirkte gelöst und glücklich.

Erst vor einigen Wochen gab die Unternehmerin den ultimativen Tipp für einen perfekten Strandlook. Ihr Trick: "Einen zur Figur passenden Bikini oder Badeanzug!" Jede Frau sollte sich mit ihren Proportionen auseinandersetzen. "Ich bin beispielsweise sehr klein. Um meine Beine optisch zu verlängern, trage ich Bikinis mit sehr schmalem Hosenbund, was enorm streckt", erzählte Sylvie im Gala-Interview.

MEGA Sylvie Meis in Miami 2018

MEGA Sylvie Meis in Miami 2018

P.Hoffmann/WENN.com Sylvie Meis beim Dreamball 2018

