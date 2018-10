Im Moment steht Herzogin Meghan (37) im Kreuzfeuer der Kritik. Immer häufiger beschweren sich die Briten darüber, dass die Frau von Prinz Harry (34) sich zu luxuriös und teuer auf Staatskosten kleide. Auch ihre Halbschwester Samantha Grant macht der Neu-Herzogin das Leben momentan wieder zur Hölle und erhebt erneut schwere Anschuldigungen. Meghan würde ihre Familie und alte Freunde ignorieren und ihre Mutter Doria Ragland hätte sich nie wirklich um sie gekümmert. Bei all dem negativen Trubel kam der ehemaligen Schauspielerin ein kürzliches Ereignis wahrscheinlich gerade recht: Sie wurde für ein kleines Mädchen zur Heldin.

Am Mittwoch besuchten Meghan und Harry ihre Grafschaft Sussex. Ganze fünf Termine absolvierten sie an nur einem Tag. Nach dem Besuch eines Jugendzentrums geschah es dann: Die 37-Jährige wurde Zeugin, wie ein Mädchen von ihren Mitschülern zu Boden geschubst wurde. Sofort schritt sie ein. "Ich fing an zu weinen, weil ich etwas verärgert war. Aber ich wurde nicht verletzt. Meghan sah, dass ich weinte und kam zu mir rüber, um zu sehen, ob es mir gut ging", sagte die zehnjährige Kara Fairhall zum Hello!-Magazin.

Der Einsatz der Ex-Suits-Darstellerin zeigte Wirkung und hinterließ einen bleibenden Eindruck: "Ich habe mich danach viel besser gefühlt und danke gesagt. Meghan ist wirklich nett und ich war wirklich glücklich, dass ich sie getroffen habe." Auch für Meghan selbst dürfte sich der zufällige Moment gelohnt haben – positive Publicity kann sie schließlich gerade gebrauchen.

