Wohl kaum ein Star liebt Halloween so sehr wie Heidi Klum (45)! Das Topmodel aus Bergisch Gladbach ist berühmt für mega-aufwendige Verkleidungen an seinen legendären Partys, die jedes Jahr am 31. Oktober steigen. In wenigen Wochen ist es wieder so weit – und die Modelmama fiebert jetzt schon auf das Gruselfest hin. Fotografen knipsten sie nun beim Halloween-Shopping: Mit zum Bersten gefülltem Einkaufswagen und einem vorfreudigen Strahlen verließ Heidi einen Laden in Los Angeles.

Am Donnerstag ließ es die 45-Jährige im "Party City"-Store richtig krachen und kaufte jede Menge Dekoration. Aus ihrem Kart baumelten riesige Spinnenbeine aus Plastik, dazu nahm sie auch einen Puppenkopf, ein Skelett und eine riesige Jack-Skellington-Figur aus dem Film "Nightmare before Christmas" mit nach Hause. Passenderweise trug Heidi dabei ein T-Shirt mit aufgedrucktem Totenkopf und ließ auf ihrem Kopf schwarze Kätzchen wackeln, die an einem Haarreif befestigt waren. Auch Gespenster setzte sich die Germany's next Topmodel-Jurorin im Laden auf ihr Haupt, blieb den Miezen dann aber doch treu.

Heidis Liebster Tom Kaulitz (29) schien dagegen nicht beim Einkaufs-Spaß mitgemacht zu haben. Ob er gemeinsam mit seiner halloweenverrückten Freundin ein Paar-Kostüm für ihre Party plant? Im vergangenen Jahr beeindruckte die Designerin allein als Werwolf und heizte vor wenigen Tagen nun die Vorfreude auf ihren nächsten großen Auftritt an. "Hier bastelt der unglaubliche Künstler Mike Marino an meinen Prothesen für das diesjährige Halloween-Kostüm. Ich kann es nicht erwarten!", schrieb die Blondine zu einem Instagram-Clip.

