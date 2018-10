Unglaublich, aber wahr: Micaela Schäfer (34) hält an ihrem Plan von einer dritten Brust fest! Vor ziemlich genau vier Jahren posierte die Dschungelcamp-Kandidatin schon einmal mit zusätzlicher Holz vor der Hütte, allerdings nur in einem Kostüm für das nahende Halloween-Fest. Bislang muss sich das Erotikmodel mit derlei Verkleidung begnügen, doch der Traum von Triple-Boobies ist noch nicht ausgeträumt: Mica sucht einen Beauty-Doc, der ihren Wunsch wahr werden lässt!

Wird die Nacktschnecke Deutschlands erster Promi mit Dreifach-Vorbau? Nach zahlreichen Eingriffen – unter anderem vier Brustvergrößerungen, einem künstlichen Sixpack und Nippeln in Herzchenform – bleibt Micaela laut eigener Aussage nur noch ein großer Wunsch im Leben: Sie will eine dritte Brust mit Brustwarze. "Das ist kein Scherz, kein PR-Gag. Wenn ich schon daran denke, kommen mir fast die Tränen. Das ist dann so, als wenn ich mein Baby hätte", plauderte die 34-Jährige im Interview mit Reality Lovers aus. Dabei steht der Berlinerin aber ein entscheidendes Hindernis im Weg: Kein Arzt nimmt ihre Anfrage an!

"Ich wüsste, in Amerika wird's mir irgendeiner machen, die gehen da ja über Leichen – das will ich natürlich nicht, ich will es ordentlich haben", führte Micaela ihre Überlegungen weiter aus. Danach wandte sich die Ex-GNTM-Teilnehmerin an die Zuschauer des Videoclips, sich zu melden, falls unter ihnen ein Arzt sei, der den Eingriff vornehmen würde. Was haltet ihr von Micas Plänen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

