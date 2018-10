Der Liebesfluch, der über den deutschen WM-Helden von 2014 haftet, scheint kein Ende zu nehmen. Nachdem sich bereits seine Kicker-Kollegen um Sami Khedira (31), Manuel Neuer (32) und Co. nach der erfolgreichen Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien von ihren Freundinnen getrennt hatten, zieht jetzt auch eine weitere Sportskanone im Bunde nach: Die Ehe von Roman Weidenfeller, der 16 Jahre lang beim Verein Borussia Dortmund unter Vertrag stand, ging in die Brüche. Seine Frau Lisa soll bereits ausgezogen sein.

Wie Bild berichtete, soll die Liebe zwischen dem Torwart und der blonden Beauty nun endgültig der Vergangenheit angehören. "Wir haben uns einvernehmlich getrennt. Das Wohl unseres Sohnes ist uns nun das Wichtigste. Wir bitten daher, unserer Privatsphäre zu respektieren und von Fragen abzusehen", lauteten die kurze Erklärung des einstigen Dream-Duos. Die BWLerin und das gemeinsame Söhnchen Leonard (2) sollen das Anwesen am Dortmunder Phoenix-See bereits verlassen haben.

Nicht nur die Beziehungen einiger Spieler gingen auseinander, auch Bundestrainer Joachim Löw (58) musste trotz Siegertitel einen herben privaten Rückschlag einstecken. Nach 30 gemeinsamen Ehe-Jahren trennten sich er und seine einstige große Liebe Daniela Löw.

Getty Images Roman Weidenfeller und Lisa Weidenfeller nach dem WM-Finale 2014

Getty Images Roman Weidenfeller, deutscher Fußballer

Sascha Baumann / Getty Images Daniela Löw und Joachim Löw auf dem German Media Award 2011

