Eine aufregende Woche liegt hinter Pascal Kappés (28): Am vergangenen Samstag wurde der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller zum allerersten Mal Papa. Da er nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Denise (28) zurück in seine Heimat Saarbrücken gezogen war, konnte er bei der Geburt seines Sohnes in Berlin leider nicht dabei sein. Als er erfahren hatte, dass seine Ex in den Wehen lag, machte er sich allerdings gleich auf den Weg und konnte so wenigsten die ersten Tage mit seinem Wonneproppen in vollen Zügen genießen. Nun heißt es jedoch vorerst wieder Abschied nehmen!

"Jetzt kommt das Traurige, ich muss leider wieder nach Hause", bringt er die Fans in seiner Instagram-Story auf den neuesten Stand. Bevor sich der Schauspieler auf den Weg macht, stattet er seinem Knirps Ben aber natürlich noch einen Besuch ab. Nach einer ausgiebigen Kuschel-Session und einer kurzen "Raubtierfütterung" wird es dann ernst – doch der frischgebackene Papi geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Ich freu mich auf meine Familie zu Hause, bin aber auch traurig, weil ich meine Familie hier lassen muss." In zwei Wochen wolle er wieder zurück in die Hauptstadt reisen.

Pascal muss sich jedoch keine Sorgen machen – immerhin wird Denise tatkräftig von ihrem neuen Freund Tim unterstützt, der kurz vor der Geburt sogar bei seiner Liebsten eingezogen ist. Im Krankenhaus nutzte Pascal nach der Entbindung bereits die Gunst der Stunde und checkte den Neuen seiner Ex ab. Sein Urteil fiel dabei überraschend positiv aus: "Es ist zwar für mich trotzdem nicht leicht, aber ich hab mich mit ihm unterhalten, er ist ein lieber Kerl und ich freue mich einfach, dass er ihr Kraft gibt und auch für sie da ist."

